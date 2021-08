Malchin: Traktor fängt Feuer und setzt Acker in Brand

Erneut ist es auf einem Feld in MV ein Feuer ausgebrochen. In einem Ortsteil von Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geriet ein Traktor in Brand.

Erneut ist es auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld in Mecklenburg-Vorpommern ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Donnerstagnachmittag in einem Ortsteil von Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Traktor in Brand. Quelle: Danny Gohlke/dpa