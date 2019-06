Neubrandenburg

Dieser Diebstahl kommt einem 22-Jährigen dreifach teuer zu stehen: Am Montagabend wurde er von der Polizei in Neubrandenburg auf einem gestohlenen Kinderfahrrad erwischt. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Außerdem wurden in seinen Taschen Drogen gefunden.

Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls und des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz gebracht.

Fahrradbesitzer soll sich melden

Bezüglich des sichergestellten Kinderfahrrades bittet die Polizei den Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 0395/5582 5224 zu melden. Es handelt sich bei dem Rad um ein neuwertiges Mountainbike der Marke Bergamont in der Farbe Grün und einer Größe von 24 Zoll. Die Dieb hatte angegeben, es an einem Zaun eines Spielplatzes in der Verlängerung der Fasanenstraße in Neubrandenburg aufgefunden und mitgenommen zu haben.

OZ