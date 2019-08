Neustrelitz

Am Sonntagmorgen kam es in der Dr.-Schwentner-Straße zu einem Unfall. Ein stark alkoholisierter 57-Jähriger kam auf der Fahrbahn in Richtung Rudow zu weit nach links ab und stieß mit einem entgegenkommender Autofahrer zusammen, der zuvor vergeblich versuchte auszuweichen.

Führerschein weg – Kriminalpolizei ermittelt

Der 57-Jährige Verursacher flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber vom Unfallbeteiligten gestoppt werden. Die herbeigerufenen Beamten stellten beim Atemalkoholtest einen Promillewert von 3,22 fest.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro an den PKW. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/ata