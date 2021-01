Neubrandenburg

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg verschärft seine Regeln für Patienten und Besucher. Im größten Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte dürfen die Gebäude entsprechend den Vorgaben des Bund-Länder-Beschlusses zum Corona-Lockdown nur noch mit medizinischen Masken betreten werden, wie eine Kliniksprecherin am Freitag sagte. Dazu zählten OP-Masken und Mund-Nasen-Schutz, der einen FFP2- oder vergleichbaren Standard habe.

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf einen in Teilen verschärften Lockdown bis zum 14. Februar verständigt. Infolgedessen hat Mecklenburg-Vorpommern seit Montag eine angepasste Maskenpflicht bereits etwa für Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel verordnet.

Das Krankenhaus ist mit rund 1000 Betten in mehreren Häusern und rund 2600 Mitarbeitern eine der größten Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu gehören auch Einrichtungen in Malchin, Neustrelitz und Altentreptow. Im Jahr werden im Schnitt rund 40 000 Patienten, auch aus der brandenburgischen Uckermark, versorgt. An der Seenplatte lag die Wochen-Inzidenz am Donnerstag bei knapp 137 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

