Malchin

Gastronomen in MV dürfen über Pfingsten wieder Menschen in ihren Lokalen empfangen. Um dort gemütlich Essen zu gehen, benötigen Sie aber einen negativen Corona-Test. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt 69 Testzentren. Viele davon sind Apotheken, die unter der Woche die Corona-Tests anbieten. An den Feiertagen haben diese jedoch geschlossen.

Einige Testzentren haben dafür extra Sonderöffnungszeiten eingerichtet. Wo Sie in der Region über Pfingsten noch an einen Test kommen? Wir haben nachgefragt und es Ihnen hier zusammengetragen:

Testzentrum Malchin und Neubrandenburg über Pfingsten geöffnet

Das Schnelltestzentrum Malchin (Bahnhofstraße 14) hat auch an den Feiertagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

In Neubrandenburg gibt es von dem Wilma Neubrandenburger Pflegedienst in Kooperation mit DRK ebenfalls die Möglichkeit sich im Testzentrum West (Torfsteg 16) einem Schnelltest zu unterziehen. Sonntag und Montag von 11 bis 14 Uhr ist dort geöffnet. Termine können online auf der Website oder telefonisch unter 0395-5708-3325-7 gemacht werden.

Corona-Tests bei Heilerin in Malchow und Hotel in Wesenberg über Pfingsten möglich

Extra Öffnungszeiten über Pfingsten hat auch das DLRG-Strelitz (Husarenmarkt Strelitzer Straße 22) in Neustrelitz eingerichtet. Die Tests sind von 8 bis 9 Uhr und 12.30 und 14 Uhr ohne Voranmeldung möglich. Weitere Termine sind online über die Homepage buchbar.

In Malchow bietet die Heilerin Annette Müller (Orchideenweg 6) auch über Pfingsten die kostenlosen Corona-Tests an. Von 7 bis 13 Uhr müssen Termine unter 0174-9359-512 gemacht werden. Von 15 bis 21 Uhr geht dies auch ohne Termin.

Das Hotel und Restaurant Zum Löwen (Schleusengasse 11) in Wesenberg bietet ebenfalls Schnelltests an – und das auch an den Feiertagen. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch und individuell unter der Nummer: 039828-2039-1.

Von OZ