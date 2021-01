Neubrandenburg/Neuruppin

Die Einwohner an der Mecklenburgischen Seenplatte scheinen die seit Freitag verhängten strengen Ausgangsbeschränkungen weitgehend zu befolgen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Sonntag sagte, gab es bei Kontrollen der Einschränkungen bisher keine Verstöße.

Die Polizei kontrollierte stichprobenartig, ob Menschen aus „triftigen Gründen“ ihre Wohnstätten verlassen, Kontaktbeschränkungen eingehalten und der Mund-Nasen-Schutz auch in bestimmten Bereichen der Innenstädte und vor Einkaufszentren getragen werden. Eine flächendeckende Kontrolle sei nicht möglich, hieß es. Fahrten zur Arbeit oder zur medizinischen Versorgung seien erlaubt.

Wird Ludwigslust-Parchim der nächste Hochrisiko-Kreis?

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte war die Inzidenz-Marke von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen am Freitag erstmals im Nordosten überschritten worden. Inzwischen liegt sie nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 256,5, im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim auch bereits bei 188.

Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg, da die Wochen-Inzidenzen in den Nachbarkreisen in Brandenburg deutlich höher liegen. So wurde die Inzidenz im Prignitz-Kreis zuletzt mit 364, in Ostprignitz-Ruppin südlich der Müritz mit 420 und in der Uckermark mit 279 angegeben. In Brandenburg liegen 14 der 18 Kreise über 200.

Von dpa