Mehr als 600 Kilo weggeschleppt: Diebe auf Baustelle in Neubrandenburg unterwegs

Unbekannte haben in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Montag in der Straße Am Neuen Friedhof in Neubrandenburg zwei Rüttelplatten und eine Steinsäge gestohlen. Der Polizei zufolge finden sich derzeit Baumaßnahmen in einer leer stehenden Villa am Tatort statt.

Die Täter haben das Privatgelände betreten und sich auf die Baustelle begeben. Sie nahmen dann die beiden Rüttelplatten mit, die durch die Last einer abgelegten Baggerschaufel gesichert waren. Sie sind von dem Hersteller Bombag und wiegen 400 und 225 Kilogramm. Die gestohlene Steinsäge war der Marke Husquana.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt ist es bislang unklar, wie die Täter die Werkzeuge wegbewegen konnten. Der Bagger unter dem die Platten lagen ist bewegt worden, aber wie steht ebenfalls in Frage. Die Polizisten gehen davon aus, dass die Diebe mit schwerem Gerät zu Gange waren oder mit viel „Manpower“ angepackt haben

Der Schaden beträgt insgesamt circa 14 800 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 - 5582 5224 zu melden.

