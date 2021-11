Mirow

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Unfall in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, habe in der Mittagszeit eine Frau beim Abbiegen den Fußgänger übersehen, der gerade die Straße überquerte.

Der Mann zog sich bei dem Zusammenstoß vermutlich mehrere Knochenbrüche zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht werden.

Gegen die Autofahrerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Von OZ