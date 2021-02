Führerschein und Auto weg - Mit 150 km/h in die Ortschaft: Polizei stoppt Raser in Groß Below

Nachdem ein Autofahrer am Freitag mehrfach viel zu schnell auf der L 35 zwischen Altentreptow und Groß Below unterwegs war, hat die Polizei seinen Führerschein und sein Auto beschlagnahmt. In einem Baustellenabschnitt hat der Fahrer die Polizei mit 114 Kilometer pro Stunde überholt.