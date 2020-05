Neubrandenburg

Bei einer Schlägerei in Neubrandenburg sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei fünf Menschen leicht verletzt worden. Am späten Freitagabend hatten sich den Angaben vom Samstag zufolge rund 30 Menschen in einem Hinterhof geprügelt.

Nach Zeugenaussagen sollen dabei auch Eisenstangen eingesetzt worden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge seien zwei syrische Großfamilien aneinander geraten. Noch bevor die Polizei mit mehreren Streifenwagen den Einsatzort erreicht hatte, war die Lage bereits entspannt und die Beteiligten fort.

Fünf Personen verletzt

Zeugen konnten den Einsatzkräften jedoch Personen- und Fahrzeugbeschreibungen nennen. Zeitgleich seien mehrere verletzte Personen in die Notaufnahme des Klinikums Brandenburg gekommen, um sich behandeln zu lassen.

Die genauen Umstände seien noch unklar, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen. Laut Polizei konnten bisher 14 Personen identifiziert werden. Fünf Personen sind durch die Auseinandersetzung leicht verletzt.

