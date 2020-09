Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag insgesamt 13 dreifachverglaste Fenster von einer Baustelle in Möllenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) an der Bundesstraße 192 gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat.