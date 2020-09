Möllenhagen: Gestohlene Fenster bei 27-jährigem gefunden

Möllenhagen

Die in Möllenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) gestohlenen Kunststofffenster sind wieder aufgetaucht. In der Nacht vom 10. auf den 11. September waren von einer Baustelle in Möllenhagen insgesamt 13 maßangefertigte dreifachverglaste Kunststofffenster im Wert von ca. 3000 Euro entwendet worden.

Einen Tag später erhielten die Geschädigten mehrere Hinweise. Die Fenster sollten sich demnach auf einem Privatgrundstück in einem Dorf unweit von Möllenhagen befinden. Als sich der Verdacht bestätigte, riefen sie die Polizei. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurde durch einen Richter des Amtsgerichtes Neubrandenburg ein Durchsuchungsbeschluss für das Privatgrundstück eines 27-Jährigen erlassen. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg und des Polizeihauptrevieres Waren haben die 13 Kunststofffenster sichergestellt.

Der polizeibekannte 27-Jährige ist damit tatverdächtig, sich Zugang zur Baustelle in Möllenhagen verschafft und die Fenster gestohlen zu haben. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Von OZ