Müritz: Mutmaßlicher Hausboot-Betrüger in Haft

Ein 42-Jähriger, der zahlreiche Urlauber mit angeblichen Angeboten für Hausboote in der Müritz-Region betrogen haben soll, ist in Köln verhaftet worden. Wie die Polizei berichtete, seien ihm Spezialisten für Verbrechen im Internet (Cybercrime) auf die Schliche gekommen. Als der Verdächtigte, der sich zuletzt in Portugal aufgehalten hatte, nach Deutschland einreiste, erfolgte der Zugriff in Köln.

Dem einschlägig vorbestraften Verdächtigen wird gewerbsmäßiger Betrug in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen. Allein durch die Fake-Hausbootseite www.dein-hausbooturlaub.de hat es Dutzende Geschädigte deutschlandweit gegeben und eine Schadenssumme von mindestens 48 000 Euro. Bei der nach der gleichen Masche betriebenen Seite www.top-hausboot24.de im November sind bisher keine Geschädigten bekannt. Diese Seite wurde von den Ermittlern beschlagnahmt und vom Netz genommen.

Anzahlung verschwand auf Nimmerwiedersehen

Die Masche war einfach: Die Interessenten wurden mit günstigen Angeboten gelockt. Sobald sie eine Anzahlung meist in Höhe mehrerer Hundert Euro geleistet hatten, brach der Kontakt ab.

In der Zwischenzeit zeigte sich der Tatverdächtige kreativ und sich auf winterliche Fake-Angebote. Er soll sich nach den Erkenntnissen der Ermittler an Betrugstaten durch die Seite www.berghuettenerlebnis.de beteiligt haben. Zuletzt war bis vor wenigen Tagen eine nach dem selben Muster funktionierende Fake-Seite www.dein-berghuettenurlaub.de aktiv.

Die Chance der Opfer, etwas von ihrem Geld wiederzusehen, ist nach Angaben der Ermittler gering.

