Nach Diebstahl in Lagerhalle bei Neubrandenburg: Polizei sucht Zeugen

Rowa

Am vergangenen Wochenende sind bislang noch unbekannte Täter in eine Lager- und Werkhalle in Rowa bei Neubrandenburg eingedrungen und haben Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro geklaut.

Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, meldete sich der Besitzer der Werkzeuge am Montagmorgen. Die Beamten gehen davon aus, dass sich ein oder mehrere Täter mittels Gewalt Zutritt zur der Lagerhalle im Gutsweg in 17094 Rowa verschafften, um dann Trennschleifer, Stichsägen, Akkuschrauber, eine Kreissäge, ein Schweißgerät, einen Dreiecksschleifer, einen Werkzeugkoffer sowie ein Kfz-Diagnosegerät samt diverser CDs zur Auslesung von Fahrzeugen zu klauen.

Hinweise aus der Bevölkerung gesucht

Die Tat hat vermutlich zwischen dem Mittag des 18. Dezember bis zum späten Nachmittag des 19. Dezember stattgefunden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 3200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Diebesgut geben können, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ