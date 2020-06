Nach Überfall auf Mutter in Neubrandenburg: Polizei sucht Täter mit Phantombild

Neubrandenburg

Bereits Anfang April ist eine Frau in Neubrandenburg am Ihlenpool erpresst worden. Die Polizei sucht jetzt mit einem Phantombild den Täter. Nach Angaben der 32-Jährigen hatte ein Mann die Frau mit ihrem einjährigen Sohn am Ihlenpool von hinten angegriffen.

Der Frau zufolge ist der Täter circa 25 Jahre alt, 1,75-1,85 Meter groß, schlank, sieht sportlich und sehr gepflegt aus. Er hat gebrochen Deutsch gesprochen und eine graue Jogginghose und schwarze Strickjacke mit Kapuze getragen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Täter drohte Kind in Ihlenpool zu werfen

Der bislang unbekannter Täter forderte von ihr mehrfach Bargeld und versetzte ihr dabei mit einem Gegenstand einen Schlag gegen den Kopf. Zudem hat er versucht, seine Zigarette in dem Gesicht der 32-Jährigen auszudrücken und gedroht, ihr Kind in den Ihlenpool zu schubsen. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und musste im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden.

Der Täter ließ erst von ihr ab, als auf der gegenüberliegenden Seite des Ihlenpools ein Radfahrer den Angriff beobachtete und schrie, dass der Täter die Frau in Ruhe lassen soll. Der Täter sei dann fußläufig in Richtung des Supermarktes Norma geflüchtet.

Polizei sucht Hinweise zu dem Mann

Die Beamten im Kriminalkommissariat Neubrandenburg haben die Ermittlungen geführt. Auf die veröffentlichten Zeugenaufrufe haben sich weder Zeugen noch der oben beschriebene Radfahrer gemeldet. Da keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden waren, wurde durch die 32-Jährige ein subjektives Portrait des Täters erstellt.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zu den Personalien oder einem möglichen Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen? Wir bitten alle Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55 82 5224 oder im Internet zu melden.

Lesen Sie auch

Von OZ