Nach Unfall bei Woldegk: Autofahrer hatte statt 5,5 doch „nur“ 2,78 Promille

Woldegk

An der Mecklenburgischen Seenplatte hatte die Polizei Ende Oktober einen Unfallfahrer gestellt, der nach ersten Messungen mehr als 5,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Blutalkoholtest bei dem 42-Jährigen habe nun einen Wert von 2,78 Promille Alkohol erbracht, sagte Diana Mehlberg als Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg am Freitag. Ermittler vermuten wegen der Abweichung, dass der Mann kurz vor dem „Pusten“ damals noch Alkohol konsumiert hatte, was sich sehr stark im Atem bemerkbar gemacht haben könne. „Die Geräte sind geeicht“, sagte Mehlberg.

Der 42-Jährige war am 27. Oktober mit einer Begleiterin mit dem Auto bei Woldegk unterwegs gewesen. Bei einem missglückten Abbiegemanöver hatte das Auto einen Strommast gestreift und war im Graben gelandet. Die Insassen flohen. Eine Anwohnerin rief die Polizei, die den 42-Jährigen und die Begleiterin fand.

Fahrer hat keinen Führerschein

Diese Frau habe noch eine Flasche Bier in der Hand gehabt. Ihr Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Beamte staunten aber, als bei dem Mann bei zweimaligem Test jeweils „größer als 5,5 Promille“ angezeigt wurde. Daraufhin wurde er zum Bluttest mitgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hat. Er habe torkelnd noch gehen können und müsse sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von RND/dpa