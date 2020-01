Nach Unfall in Neubrandenburg – Angefahrener Fußgänger stirbt in Klinikum

Neubrandenburg

Nach einem Unfall am Donnerstag ist ein angefahrener Fußgänger im Neubrandenburger Klinikum verstorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb der schwerverletzte 69-jährige Mann bereits am Freitag in Folge der schweren Verletzungen.

Am Donnerstag war ein 41-jähriger Autofahrer in der Neubrandenburger Oststadt auf dem Juri-Gagarin-Ring unterwegs. Er kam aus Burg Stargard und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach Angaben von Zeugen hat der Fußgänger bei Rot die Ampel überquert. Das Auto erfasste den Mann, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gefahren wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

