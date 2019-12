Nach Unfallflucht bei Altentreptow: Betrunkener wird gefesselt und beleidigt Beamte

Altentreptow

Ein betrunkener Autofahrer musste von Polizisten gefesselt werden, nachdem er am Mittwochabend in Buchar (Mecklenburgische Seenplatte) erneut flüchten wollte. Der Mann floh zuvor zu Fuß, nachdem er mit seinem Fahrzeug verunfallt war. Er kam auf der Verbindungsstraße zur L 35 in einer Linkskurve von der Straße ab und fuhr gegen die Straßenbankette.

Die Beamten des Polizeireviers Altentreptow konnten den 64-Jährigen auf der Verbindungsstraße auf Höhe des dortigen Kieswerkes stellen. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm.

Täter beleidigte die Polizisten

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Auf dem Weg zur Blutprobenentnahme in Klinikum Neubrandenburg wurden sie mehrfach von dem 64-Jährigen beleidigt. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Die Polizei erstattete gegen ihn außerdem Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, Beleidigung und Widerstand gegen Beamte.

Lesen Sie auch:

Von OZ