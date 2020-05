Nach schwerem Unfall: Nach Kleinkind auch Mutter gestorben

Ritzerow

Die 36-jährige Frau war am 30. April bei Regen mit ihrem Transporter auf der Bundesstraße 104 bei Ritzerow plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten, dort mit einem Lastwagen und dann mit einem Baum zusammengestoßen. Dabei hatte ihr Kleinkind im Fahrzeug so schwere Verletzungen erlitten, dass die Einjährige in der Folge gestorben war.

Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei einer Auswertung von Fahrtenschreiber und Fahrerkarte seien keine Unregelmäßigkeiten oder Verstöße des Lkw-Fahrers festgestellt worden, hieß es. Ein anderer Autofahrer, der als Zeuge ebenfalls dort unterwegs war, hatte von plötzlich einsetzendem starken Regen berichtet. Auch er sei ins Schlingern geraten, habe das Fahrzeug aber wieder unter Kontrolle bringen können.

Von RND/dpa