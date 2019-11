Neubrandenburg

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Neubrandenburg am Durchgang zur Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde ein großes Hakenkreuz und der Schriftzug „Heil Hitler“ in weißer Farbe an die Hauswand gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte.

Von RND/epd