Neubrandenburg

Weil er andere auf die Maskenpflicht hinwies, wurde ein 14-Jähriger am 27. Oktober in Neubrandenburg angegriffen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 17.10 in einem Einkaufszentrum im Juri-Gagarin-Ring in der Neubrandenburger Oststadt.

Der 14-Jährige war im Einkaufszentrum unterwegs als ihm zwei Jugendliche, einer davon ohne Mund-Nasen-Schutz, begegneten. Der Junge sprach den anderen auf sein Fehlverhalten an. Daraufhin reagierten die beiden anderen aggressiv, schlugen und traten den 14-Jährigen, sodass er Nasenbluten bekam.

14-Jähriger vor Ort ambulant behandelt

Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt über einen Seitenausgang. Die Verletzungen des 14-Jährigen wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Die zwei Verdächtigen werden auf etwa 16 Jahre geschätzt und hatten einen ausländischen Dialekt. Beide haben eine schlanke Statur und dunkle Haare. Einer trug einen roten Kapuzenpullover, der andere einen hellen Kapuzenpullover.

Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer den Sachverhalt beobachtet hat oder Angaben zu den Verdächtigen machen kann, soll sich bitte an die Polizei in Neubrandenburg (Tel. 0395 / 55 82 52 24) wenden.

Von OZ