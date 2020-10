Gut einen über den Durst getrunken haben am vergangenen Wochenende zahlreiche Auto- und Fahrradfahrer in und um Neubrandenburg (Mecklenburgische Seeplatte). In der Mehrheit der Fälle waren die Promillewerte so hoch, dass eine Straftat vorliegt. Im Spitzenwert kam ein Fahrer auf 2,79 Promille.