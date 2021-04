Neubrandenburg

Ein 27 Jahre alter Mann ist in Neubrandenburg nach einem Messerstich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann mit einem 40-jährigen Bekannten in der Nacht zum Freitag zunächst über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ gestritten. Um den Streit zu klären, trafen sich die beiden dann gegen 2 Uhr auf einem Parkplatz in der Neubrandenburger Oststadt in einem Auto.

Dort eskalierte die Situation und der 40-Jährige stach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Der 27-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung am Unterschenkel. Dem Verletzten gelang anschließend die Flucht. Er ließ sich im Klinikum Neubrandenburg behandeln.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde die Wohnung des 40-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurde die vermeintliche Tatwaffe gefunden. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Von RND/aab