Neubrandenburg: 79-Jährige will Bluse stehlen und reist Verkäuferin Maske vom Gesicht

Am 18. November kam es in zwei Geschäften der Neubrandenburger Innenstadt fast zeitgleich zu zwei Ladendiebstählen.

Im ersten Fall beobachtete der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes gegen 12.15 Uhr einen Mann, der sich eine Flasche Kräuterlikör im Wert von 2,91 Euro in die Jackentasche steckte, ohne sie an der Kasse bezahlen zu wollen.

Als im Büro des Supermarktes die Personalien des 40-jährigen Russen aufgenommen werden sollten, bekam der Mann gesundheitliche Probleme. Zudem roch er stark nach Alkohol. Ein Rettungswagen wurde gerufen. Die Polizei führte einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 3,77 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

79-Jährige reist Verkäuferin Maske vom Gesicht

Gegen 12.25 Uhr versuchte eine 79-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Turmstraße eine Bluse zu stehlen. Sie steckte sie einfach in ihre Tasche. Als sie den Laden verlassen wollte, wurde sie von einer Verkäuferin darauf angesprochen. Doch die Frau weigerte sich, ihre Personalien anzugeben und wollte stattdessen erneut den Laden verlassen.

Als die Verkäuferin dies erneut verhindern wollte, riss die Beschuldigte ihr die Schutzmaske vom Gesicht. Die Verkäuferin erlitt leichte Verletzungen im Bereich des zuvor getragenen Ohrschmucks und am Hals.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen der Diebstähle und wegen der Körperverletzung aufgenommen.

