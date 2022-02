Neubrandenburg: 84-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

Neubrandenburg

Nach einem Angriff auf einen Rentner Anfang Januar im Neubrandenburger Reitbahnviertel, bei dem der 84-Jährige durch Schläge ins Gesicht verletzt worden war, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte, füttert der Mann nach bisherigen Erkenntnissen täglich zwischen 10 und 11 Uhr Tauben und Enten am Reitbahnsee, anschließend versorgt er seine Tiere im Kleingarten in der Anlag Nordpark. Dort wurde der Senior am 9. Januar gegen 11.15 Uhr von einem Unbekannten aufgesucht. Dieser beklagte sich über das Füttern der Tauben, da diese die ganze Straße beschmutzten, und schlug dem 84-Jährigen dann unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer musste später im Klinikum behandelt werden.

Der Täter, der mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete, wurde wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, braun gelocktes Haar, deutscher Phänotyp. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit drei weißen horizontalen Streifen im Bauchbereich (möglicherweise ein Hinweis auf die Marke Adidas).

Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Mann oder dem Tatgeschehen geben können oder selbst von einer männlichen Person, auf die diese Beschreibung passt, auf das Füttern am Reitbahnsee angesprochen wurden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 - 5582 5224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ