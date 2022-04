Neubrandenburg

In Neubrandenburg hat sich in den späten Abendstunden des 22. April ein Einbruch in einen Supermarkt ereignet. Aufmerksame Mitbürger hatten die Polizei zeitnah über den Vorfall informiert, teilte die Polizeiinspektion in Neubrandenburg am Montag mit.

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht vom Freitag auf Samstag vier Personen, die sich auf gewaltsame Weise Zutritt in den Supermarkt im Torfsteg verschafften. Laut Pressestelle der Polizei, fühlten sich die mutmaßlichen Täter beobachtet, vermutlich brachen die vermeintlichen Diebe deswegen ihre Tat ab. Gestohlen wurde nichts. Es entstand nur ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro an der Eingangstür des Marktes. Die Tatverdächtigen flohen dann in Richtung Innenstadt.

Polizeiwagen holt zu Fuß fliehende Jugendliche schnell ein

Die hinzugezogenen Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnte die vermeintlichen Diebe am Neubrandenburger Marktplatz stellen.

Bei den Personen handelt es sich um vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Ein Test ergab, dass alle alkoholisiert waren. Sie wurden ins Polizeihauptrevier gebracht und dort ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von OZ