Neubrandenburg

Ein Audi SQ7 in schwarz ist in der Nacht zu Donnerstag aus dem Neubrandenburger Stadtteil Broda gestohlen worden. Der Polizei zufolge hatte das Fahrzeug mit dem Kennzeichen LRO-NE22 einen Wert von circa 50 000 Euro.

Das Auto stand seit Mittwochabend gegen 19 Uhr an der Wohnanschrift des Besitzers in der Paul-Hindemith-Straße. Der Diebstahl des Fahrzeugs wurde am Donnerstag gegen 9.15 Uhr festgestellt.

Anzeige

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht in Broda, insbesondere in der Paul-Hindemith-Str., auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder möglichen Tatverdächtigen und Tatfahrzeugen machen kann, richtet diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ