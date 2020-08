Neubrandenburg: Auto brennt auf Stellfläche eines Autohauses

Neubrandenburg

Ein Auto hat am Donnerstagabend in der Warliner Straße im Industrieviertel in Neubrandenburg gebrannt. Der Polizei zufolge handelte es sich um einen Opel Combo, der auf einer Stellfläche des ansässigen Autohauses abgestellt war.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnten das Feuer schnell löschen. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben ( Opel Baujahr 2004). Personen wurden nicht verletzt. Zur genauen Ursachenermittlung kam der Kriminaldauerdienst vor Ort zum Einsatz. Es wird von einer technischen Ursache ausgegangen, Fremdeinwirkung wird ausgeschossen.

Von OZ