Neubrandenburg

Eine Fußgängerin ist in Neubrandenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 88-Jährige habe am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit ihrem Rollator die Straßenseite der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße wechseln wollen, woraufhin es auf Höhe des Modelparks „Mecklenburgische Seenplatte“ zum Zusammenstoß mit dem Auto gekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 46 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei davon ausgegangen, dass die 88-Jährige sie sehen und warten würde, hieß es.

Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm weitere Ermittlungen auf. Die Fahrerin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300 Euro.

Von dpa