Neubrandenburg: Autofahrerin stößt beim Abbiegen mit Linienbus zusammen

Bei einem Unfall mit dem Stadtbus in Neubrandenburg ist am Montagmorgen eine Person verletzt wordne. Gegen 7.30 Uhr sind ein Pkw und ein Stadtbus an der Kreuzung Friedrich-Engels-Ring/Lessingstraße zusammengestoßen.

Der Fahrer des Linienbusses befuhr die Busspur (äußerste rechte Fahrspur) des Friedrich-Engels-Rings. Eine 53-Jährige Autofahrerin war auf der Lessing Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung auf den Ring auffahren. Dabei stoppte sie zunächst vorschriftsmäßig an der Haltelinie. Nach bisherigen Erkenntnissen achtete die 53-Jährige beim Auffahren auf den Ring zwar auf mögliche Fußgänger und Radfahrer, übersah aber den Linienbus. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Bei der Gefahrenbremsung prallte ein 54-Jähriger mit dem Kopf gegen die Vorderlehne und stürzte. Er wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die anderen 14 Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

