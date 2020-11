Neubrandenburg

Auf einer Baustelle in der Brinkstraße in Neubrandenburg haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 19.11. (Donnerstag) und 25.11. (Mittwoch) zwei Baggerschaufeln und ein komplettes Baugerüst gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kamen die unbekannten Täter widerrechtlich auf das Gelände und entwendeten eine 35er Baggerschaufel mit Zähnen sowie eine schwenkbare 80er Baggerschaufel. Zudem wurde ein komplettes Baugerüst (samt Stehlen, Bohlen, Einsteigern, Auslegern, Füßen, Bordbrettern, Rahmengestell und Netzen) gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen festgestellt haben, Angaben zum Verbleibt der Baggerschaufeln oder des Gerüsts machen können oder andere dienliche Hinweise machen können. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de melden.

Von OZ