Neubrandenburg: Betrug mit Online-Banking – Rentner verliert mehr 40.000 Euro

Neubrandenburg

Ein Rentner aus Neubrandenburg soll am Freitag durch Überweisungsbetrug um mehr als 40.000 Euro betrogen worden sein. Darüber berichtet die Polizei. Demnach erhielt der 76-Jährige am Vormittag mehrere Anrufe von einem angeblichen Sicherheitsdienst der Postbank.

Dem vermeintlichen Mitarbeiter sei es gelungen, den Senior in ein Gespräch zu verwickeln und so mehrere Transaktionsnummern (TAN) für Online-Überweisungen zu erhalten. Am Nachmittag plagte den Geschädigten ein ungutes Gefühl und er überprüfte online seinen Kontostand. Hierbei stellte er fest, dass insgesamt fünf unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden. Es entstand ein Schaden von 42.674Euro.

Von OZ