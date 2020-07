Neubrandenburg

Eine betrunkene Radfahrerin hat sich am Mittwoch bei einem Sturz in Neubrandenburg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 47-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Jahnstraße unterwegs. Als sie aus einem Kreisverkehr in Richtung Bruderbruch weiterfahren wollte, kam sie mit dem Rad zu Fall.

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch war, ein Atemalkoholtest ergab 2,57 Promille.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

