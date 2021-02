Polizisten haben während einer Streifenfahrt am Wochenende zwei Personen in Neubrandenburg beobachtet, die nachts mit einer Langwaffe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses herausgezielt haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie zwei Gewehre und mehrere betrunkene Gäste.

