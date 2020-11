Neubrandenburg

Ein Feuer hat in Neubrandenburg eine ehemalige Veranstaltungshalle an der Bundesstraße 104 zerstört. Wie Frank Bühring als Sprecher der Neubrandenburger Berufsfeuerwehr am Donnerstag sagte, war das Feuer gegen Mitternacht gemeldet worden und gegen Morgen gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Als die Feuerleute anrückten, stand die etwa 40 mal 80 Meter lange „BAZ-Halle“ bereits komplett in Flammen, wie Bühring berichtete. Das Dach sei eingestürzt. Es war nicht der erste Brandeinsatz an dieser Halle, die in der Vergangenheit unter anderem für Ausbildungsmessen oder auch als Diskothek genutzt worden war. Sie steht nördlich des Plattenbaugebietes Oststadt, dessen Bewohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen wegen des Rauchs und der Dämpfe geschlossen zu halten.

Nicht der erste Einbruch

In der Vergangenheit waren Unbekannte öfter in Halle eingebrochen und hatten auch Sperrmüll im Inneren in Brand gesetzt. Polizei und Stadt schätzen den Sachschaden am Donnerstag zunächst auf mehrere Zehntausend Euro. Die Staatsanwaltschaft prüfte, ob ein Brandursachenermittler eingesetzt werden soll.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren

Die Halle war den ersten Erkenntnissen nach abgeschlossen, der Stromanschluss soll abgeschaltet gewesen sein. Ein Feuerwehrmann musste wegen Erschöpfung kurzzeitig in einer Klinik versorgt werden. Sonst gab es keine Verletzten.

Von RND/dpa