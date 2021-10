Neustrelitz

Am Montag, gegen 17.00 Uhr, hat ein Unbekannter in einem Markt in Neubrandenburg fünf Bierflaschen gestohlen. Der Mann verließ den Supermarkt in der Ziolkowskistraße, ohne zu bezahlen. Als der Langfinger von dem Ladendetektiv angesprochen wurde, suchte er das Weite. Der Detektiv musste sich daraufhin selbst in Sicherheit bringen, um von dem flüchtenden Dieb nicht verletzt zu werden.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise, die Sie unter 0395/5582224 oder www.polizei.mvnet.de melden können.

Der Täter soll ungefähr 1,70 m groß sein und zur Tatzeit eine graue Hose, einen dunklen Pullover mit weißer Aufschrift, Schuhe der Marke Adidas, sowie einen Rucksack getragen haben. Auffällig sei daußerdem ein Tunnelohrring.

Von cr