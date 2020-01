Neubrandenburg: Drogen und Schreckschusswaffe bei Autofahrer gefunden

Neubrandenburg

Erwischt: Die Polizei in Neubrandenburg hat am 23. Januar einen Autofahrer aufgegriffen, der nicht nur Drogen genommen hatte, sondern auch noch welche bei sich trug. Gegen 6 Uhr hielten sie den Pkw im Vogelviertel in Neubrandenburg an.

Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann wurde positiv auf Amphetamine, Metamphetamine und THC getestet. Danach durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und fanden mehrere Tütchen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen, eine Schreckschusswaffe und ein verbotenes Messer sowie mehrere sogenannte Polenböller.

Weil er scheinbar unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war, musste der Man im Krankenhaus zudem eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und Sprengstoffgesetz sowie wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.

Von OZ