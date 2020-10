Neubrandenburg

Einbrecher sind bereits am Wochenende auf einer Baustelle auf dem Neubrandenburger Datzeberg (Mecklenburgische Seeplatte) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie hochwertiges Werkzeug, wie Akkuschrauber, Winkelschleifer und Bohrmaschinen der Marke Makita im Wert von 5000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Erst am Montag wurde der Einbruch auf das Baustellengelände festgestellt und angezeigt. Gewaltsam hatten sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem Gelände eines Turnhallenneubaus in der Rasgrader Straße verschafft. Dort drangen sie dann in zwei Baucontainer ein.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf 6000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Rasgrader Straße wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei die Polizei in Neubrandenburg unter 0395 / 55 82 52 24 oder unter www.polizei.mvnet.de.

