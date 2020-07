Neubrandenburg

Unbekannte sind in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli auf ein Baustellengelände in der Warliner Straße in Neubrandenburg eingedrungen. Dort haben sie einen sogenannten Estrichboy gestohlen. Die Baumaschine der Marke Brinkmann hat einen Wert von 35 000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter durch den Bauzaun Zutritt zum Gelände verschafft. Anschließend sind sie mit einem Fahrzeug auf das Baustellengelände gefahren, haben die Diebstahlsicherung des Estrichboy – einem einachsigen Anhänger mit aufgebauter Estrichpumpe – aufgebrochen und das Gerät an ihr Fahrzeug angekuppelt. So konnten sie den Estrichboy mitnehmen.

Werkzeug aus Baucontainern gestohlen

Doch die Täter haben nicht nur die 35 000 Euro teure Maschine gestohlen. Sie brachen zudem zwei Baucontainer auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Zur Schadenshöhe können noch hier keine Angaben gemacht werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben die Spuren gesichert. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Baustelle in der Warliner Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter Tel. 0395 / 558 22 24.

