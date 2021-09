Neubrandenburg

Am Donnerstagabend hat im Brauereiviertel in Neubrandenburg eine Garage gebrannt. Nach Angaben der Polizei standen gegen 20.40 Uhr die Tore und Teile des Innenraums des Gebäudes in Flammen. 14 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Von Kira Schmidt