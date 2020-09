Neubrandenburg

Zwei aus Neubrandenburg gestohlene E-Bikes sind an der polnischen Grenze aufgetaucht- Die Fahrräder waren in der Nacht vom 2. auf den 3. September entwendet worden. Der Eigentümer der beiden E-Bikes hat diese am Abend des 2. September unter seinem Carport in der Ebereschenstraße abgestellt und dort mehrfach gesichert. Am frühen Morgen waren die Räder weg.

Noch in der Nach des Diebstahls kontrollierten Polizisten in Schmölln bei Prenzlau einen Transporter mit polnischem Kennzeichen. Dabei fanden sie die Räder. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um die gestohlenen E-Bikes handelte.

Der 29-jährige polnische Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung entlassen. Der Eigentümer der E-Bikes steht in Kontakt mit den Prenzlauer Polizeibeamten, um abzusprechen, wie und wann er die Fahrräder wieder zurückbekommt.

