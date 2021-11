Neubrandenburg

Das größte Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte - das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg - hat wegen der Corona-Situation einen Besuchsstopp verhängt. Dies gelte ab 22. November für alle Standorte des Klinikums, wie eine Sprecherin am Donnerstag erläuterte.

Nur nach Rücksprache mit dem ärztlichen Dienst könne in Ausnahmefällen - wie der Begleitung minderjähriger Kinder oder Schwangerer - davon abgewichen werden. In allen Fällen sei jedoch ein negativer Corona-Test nötig, der maximal 24 Stunden alt sein darf.

29 Corona-Patienten werden in Neubrandenburg behandelt

Die Maßnahme sei zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter nötig, damit die Klinik arbeitsfähig bleibe. Zudem seien die Bereiche für Covid-19-Patienten und -Verdachtsfälle erweitert worden. Derzeit würden 29 Corona-Patienten in Neubrandenburg behandelt, davon vier Patienten auf einer Intensivstation. Besondere Sorge bereite der schnelle Anstieg der Corona-Fälle. Im Januar 2021 hatte die Klinik mehr als 80 Corona-Patienten, davon 17 auf der Intensivstation.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Krankenhaus ist mit rund 1000 Betten in Häusern in Neubrandenburg, Malchin und Altentreptow sowie 2600 Mitarbeitern eine der größten Kliniken im Nordosten. Im Jahr werden im Schnitt rund 40.000 Patienten versorgt. Zuvor hatten schon Krankenhäuser in Waren an der Müritz und Neustrelitz Besuchersperren verhängt, in der Akutklinik in Demmin sollen Besuche mit Ärzten abgesprochen werden.

Von RND/dpa