Neubrandenburg

Im Zusammenhang mit einem gezielten Handyraub hat die Polizei in Neubrandenburg mehrere Schreckschusswaffen und gestohlene Auto-Kennzeichen bei einem Verdächtigen beschlagnahmt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, handelt es sich um einen 31-jährigen Neubrandenburger. Dieser habe mit einer Freundin eine Bekannte am Dienstagabend im Reitbahnviertel aus deren Wohnung gelockt. Auf einem Parkplatz habe er die 21-Jährige mit einer Pistole bedroht, ihr das Handy gestohlen und sei mit seiner Komplizin per Auto geflüchtet.

Die alarmierten Beamten fanden die Gesuchten in deren Wohnung in Neubrandenburg. Dort wurden insgesamt drei Pistolen sichergestellt, die sich als Schreckschusswaffen entpuppten. Zudem wurden im Auto des Mannes gestohlene Auto-Kennzeichen gefunden und beschlagnahmt.

Gegen den Mann und die Frau werde nun wegen schweren Raubes ermittelt. Das gestohlene Smartphone sei noch verschwunden.

