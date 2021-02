Neubrandenburg: Ladendetektiv und Polizei stellen drei Diebe

Neubrandenburg

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt im Neubrandenburger Juri-Gagarin-Ring drei männliche Personen beim Diebstahl beobachtet, einen Tatverdächtigen gestellt und anschließend die Polizei verständigt.

Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Freitag mitteilte, hatten nach bisherigen Erkenntnissen die drei Personen gemeinsam den Einkaufsmarkt in der Oststadt aufgesucht. Einer der Männer bat eine Mitarbeiterin, im Kassenbereich das Gitter des Zigarettenregals hochzufahren. Die beiden anderen Männer warteten auf eine günstige Gelegenheit, um Zugriff auf die Tabakwaren zu erhalten. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nicht nach und ließ den Zigarettenträger geschlossen. Daraufhin verließ der erstgenannte Tatverdächtige den Markt, die anderen bestückten den mitgeführten Einkaufskorb mit Waren des täglichen Bedarfs. Zudem steckte einer der Männer einen Organizer in seine Jackentasche. Dem Ladendetektiv gelang es, diesen Tatverdächtigen zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Beamten konnten zusammen mit dem Ladedetektiv die anderen beiden Männer im Nahbereich des Einkaufsmarktes ermitteln. Darüber hinaus fanden sie im angrenzenden Parkhaus einen Pkw, der den Männern als vermeintliches Tatmittel zugeordnet werden konnte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine Jacke sichergestellt, die für Diebstahlshandlungen präpariert war.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet. Der Wert der entwendeten Waren beträgt knapp 55 Euro.

Von OZ