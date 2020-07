Neubrandenburg: Mann bedroht Polizisten mit Samurai-Schwert

Neubrandenburg

In der Nacht zu Dienstag hat ein 39-jähriger Mann Polizisten mit einem Samurai-Schwert bedroht. Nach Angaben der Polizei, hatte eine 41-Jährige den Beamten in Neubrandenburg telefonisch mitgeteilt, dass ihr betrunkener Bruder mit einem Samurai-Schwert bewaffnet auf der Straße Menschen bedrohen wollte. Die Polizisten fanden den Mann in der Rühler Straße auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der 39-Jährige öffnete den Polizisten die Tür mit einem Katana (Samurai-Schwert) in der Hand.

Er bedrohte die Beamten und gab an ausgebildeter Kampfsportler zu sein und ihnen etwas antun zu können. Die Polizisten konnten den Mann beruhigen und das Schwert zur Seite stellen. Sie nahmen den 39-Jährigen in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Neubrandenburger Klinikum gebracht und stationär aufgenommen. In der Wohnung des Mannes befanden sich zwei Schwerter und ein Cuttermesser. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Von OZ