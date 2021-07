Neubrandenburg: Mann belästigt 12-jähriges Mädchen im Kurpark

Neubrandenburg

Eine 12-Jährige ist am Dienstagnachmittag Opfer sexueller Belästigung im Kurpark Neubrandenburg geworden. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen gegen 16.10 Uhr am Oberbach auf Höhe des Fußballplatzes in Richtung Oberbachbrücke mit zwei Freundinnen unterwegs. Dann soll ein Mann aus dem Gebüsch gesprungen sein, der der Schülerin ans Gesäß fasste und dabei Stöhngeräusche von sich gab. Danach ist der Mann weggegangen. Bis zur Fußgängerbrücke Ölmühlenbach konnten die Mädchen ihn noch sehen.

Der Mann soll etwa 1, 70 Meter groß sein, eine normale Statur haben und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er wird als südländischer Typ mit einem auffällig großen Leberfleck oder einer Verletzung auf der Wange beschrieben. Er war wahrscheinlich angetrunken. Die Mädchen riefen sofort die Polizei und die Beamten haben nach dem Mann gesucht, ihn jedoch nicht gefunden.

Die Polizei sucht Zeugen um den Täter zu fassen. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder der Person hat, kann sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 55825224, oder bei der Internetwache der Landespolizei MV oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Außerdem bittet die Polizei mögliche weitere Opfer des beschriebenen Mannes sich zu melden. Die Beamten schließen nicht aus, dass es weiterer solcher Vorfälle gab oder das es einen Zusammenhang zwischen ähnlichen gemeldeten Handlungen im Mai und Juni gibt.

Von OZ