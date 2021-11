Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Neubrandenburg mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Die Fahrzeuge wurden zerkratzt, die Heck- und Seitenscheiben wurden eingeschlagen. Wer hat etwas gesehen?

