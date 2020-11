Neubrandenburg

Einen Raser hat die Polizei am Samstag in Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) erwischt. In der Spitze fuhr er über 90 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit wiederholt mit Verkehrsstraftaten polizeilich in Erscheinung getreten war, wurden sein Führerschein sowie das Fahrzeug beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilt.

Aufgefallen war der 27-jährige Fahrer den Beamten, die am Wochenende landkreisweit Verkehrsüberwachungen mit Videowagen durchführten, in der Neustrelitzer Straße und folgten ihm. Zum Höhepunkt der Raserei kam es schließlich in der Straße Am Gartenbau: Dort fuhr der Mann über 120 km/h – bei erlaubten 30. Um die Kurven bei dieser Geschwindigkeit fahren zu können, musste er die Gegenfahrbahn mitbenutzen. Auf einer folgenden Alleenstraße fuhr er zudem bei erlaubten 70 km/h eine Geschwindigkeit von über 130 km/h

Erst in Bargensdorf gelang es der Polizei den Raser, der im Folgenden keinerlei Einsicht zeigte, zu stoppen. Laut seiner Aussage seien 120 km/h ganz normal, er fahre immer so. Die Beamten leiteten im Anschluss ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des sogenannten verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Bei Verurteilung drohen dem Pkw-Fahrer eine Geldstrafe oder sogar bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe.

Elf weitere Raser erwischt

Der 27-Jährige blieb am Wochenende jedoch nicht der einzige Raser: In der Nacht von Freitag zum Samstag erwischten die Beamten einen 20-jährigen Fahranfänger in der Woldegker Straße in Neubrandenburg bei erlaubten 50 km/h mit 101 km/h – nach Abzug der Toleranz. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkten sowie zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Auch in der Nacht von Samstag zu Sonntag stellten die Beamten mehrere Raser in Neubrandenburg fest. Auf dem Friedrich-Engels-Ring fiel ein PKW auf, der mit Geschwindigkeiten bis zu 110 km/h bei erlaubten 50km/h fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Fahrers bemerkte die Polizei außerdem, dass er Alkohol getrunken hatte – ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille.

In der Nähe von Burg Stargard nahm die Kamera einen 19-jährigen Fahrer auf, der mit über 156 bei erlaubten 100 km/h fuhr. Der Fahranfänger muss mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Auf 960 Euro Strafe, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte muss sich zudem ein Fahrer einstellen, der in der Demminer Straße in Neubrandenburg mit 61 km/h zu viel unterwegs war.

Zu der Wochenend-Bilanz der Verkehrsüberwachung kommen noch sieben weitere Fälle, in denen die Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Gegen sie wurden ebenfalls Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von OZ