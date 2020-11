Neubrandenburg: Mini Chihuahua vor Supermarkt gestohlen

Neubrandenburg

Ein Mini Chihuahua ist am 19. November in Neubrandenburg gestohlen worden. Die Halterin hatte ihren Hund gegen 21 Uhr nahe der Einkaufskörbe vor einem Discounter in der Kirschenallee angeleint. Sie war nur kurz einkaufen, kam nach wenigen Minuten wieder aus dem Laden – doch da war der Hund schon weg.

Der vier Jahre alte Rüde hört auf den Namen Tailo. Er hat längeres, schwarzes, leicht gelocktes Fell. Auf der Brust und im Bereich des Mauls ist sein Fell weiß. Tailo trug zur Tatzeit ein schwarzes Hundegeschirr und war mit einer Flexileine und Karabinern an einer Metallstange befestigt. Zurück blieb lediglich die Leine.

Polizei sucht Zeugen

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist auszuschließen, dass sich der Hund selbstständig gelöst hat und weggelaufen ist. Die Hundehalterin hat einen Facebook-Aufruf initiiert.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg ermittelt wegen des Diebstahls des Hundes und bittet, auch im Namen der Hundehalterin, um Mithilfe bei der Suche. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter Tel. 0395 / 55 82 52 24.

Von OZ