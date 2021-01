Neubrandenburg

Die größte Einheit des Heeres im Nordosten – die Panzergrenadierbrigade 41 „Vorpommern“ – hat einen neuen Kommandeur. Der 51-jährige Oberst Christian Nawrat hat am Montag in Neubrandenburg das Kommando übernommen, wie die Brigade mitteilte.

Nawrat, der zuvor unter anderem in den Vereinigten Staaten und im Bundesverteidigungsministerium tätig war, löst Andreas Durst ab, der nach Brüssel geht. Die Kommandoübergabe erfolgte wegen der Corona-Einschränkungen in kleinem Rahmen in der Tollense-Kaserne in Neubrandenburg. Durst führte die Brigade seit April 2018.

4500 Soldaten in drei Bundesländern

Die Brigade hat rund 4500 Militärangehörige in drei Bundesländern. Die meisten Soldaten sind als Jäger und Panzergrenadiere in der Region Torgelow (Vorpommern) und Hagenow (Ludwigslust-Parchim) im Einsatz. Der Brigadestab sitzt in Neubrandenburg, Aufklärer in Eutin (Schleswig-Holstein) und Pioniere in Havelberg (Sachsen-Anhalt).

Soldaten der Brigade sind regelmäßig in Auslandseinsätzen, unter anderem in Afghanistan. Derzeit sind 500 Militärangehörige in der Corona-Hilfe bei mehreren Landkreisen im Einsatz.

Von dpa